Jelínka zlákaly ambice Murcie a věří ve velkou sílu českého týmu pro ME

Po pádu Andorry z nejvyšší soutěže se snažil Jelínek najít ve Španělsku tým s podobnými ambicemi, jako měl dříve klub, v kterém strávil posledních šest sezon. "Jsem spokojený. Podařilo se mi najít angažmá v týmu, který je poslední rok nebo dva ambiciózní, jde trošku nahoru a pohybuje se na podobných pozicích, kde chtěla být Andorra. Zároveň hraje evropský pohár, což pro mě bylo super. Jak je tým poskládaný, tak věřím, že se chtěli v Lize mistrů dostat do poslední osmičky, případně Final Four nebo až do finále," prohlásil Jelínek.

Neměl jasně dané, že musí pokračovat ve Španělsku, ale byl rád, že to tak dopadlo. "Neměl jsem problém odejít jinam, ale v rámci toho, co bylo, jsem ani nad dalšími nabídkami nepřemýšlel a měl jsem jasno. Španělskou ligu znám, evropské poháry to taky splňovalo a všechny podmínky byly takové podobné," uvedl střelec, který ve španělské lize odehrál už 307 zápasů.

Nové angažmá se mu tak v tamní soutěži hledalo snadněji. "Když už tam působíte nějakou dobu, tak znáte ligu a týmy znají vás. Pokud jste nějakým způsobem pro ně atraktivní v rámci stylu, co jim můžete nabídnout, tak týmy nějakým způsobem zájem mají. Další věc je potom se dohodnout na podmínkách, na tom to častokrát může ztroskotat. Nemůžu říct, že bych angažmá hledal nějak horko těžko, ale je to samozřejmě soutěž, kam hodně lidí rádo zamíří," konstatoval.

Ve Španělsku se může nově těšit na souboje s reprezentačními spoluhráči Tomášem Satoranským a Janem Veselým, kteří posílili Barcelonu. "Proti Satymu už jsem hrával, proti Honzovi taky jednou v turecké lize, takže to samozřejmě bude v daném zápase takové vyhecované. Jak oni, tam my budeme chtít vyhrát. Navíc už jen tým, kde oni působí, by bylo super porazit. Žádné narážky ale ještě neproběhly. Myslím, že to bude až v sezoně," podotkl Jelínek.

Teď se společně chystají v Mariánských Lázních na Eurobasket, na který národní tým poskládal nejlepší možný výběr. "Sešli se tady všichni, co mohli. Tým bude poměrně silný a teď už záleží jen na tom, abychom se sehráli a potom to ještě dokázali předvést a trefit koš, když je potřeba. Věřím, že tým má hodně velkou perspektivu, aby se když to zvládne a bude mít třeba i trochu štěstí dostal daleko," prohlásil Jelínek.