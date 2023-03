Boston nečekaně selhal s Brooklynem, přestože do zápasu skvěle vstoupil a první čtvrtinu vyhrál 37:15. Vedl už o 28 bodů, ale Brooklyn se ještě do poločasu vzpamatoval, ve druhé čtvrtině dal 40 bodů a předvedl velký obrat. Boston naposledy ztratil náskok 28 bodů před čtyřmi lety s Clippers.

Phoenix i ve druhém utkání s Durantem uspěl, když porazil Chicago 125:104. Durant zaznamenal 20 bodů. Nejlepším střelcem byl opět Devin Booker s 35 body. "Máme posledních 18 zápasů, abychom našli správnou chemii a co nejvíce se poznali, než začne play off. Zůstáváme déle na trénincích a procházíme si herní plán, abychom si co nejvíce vyhověli. A zatím to vypadá dobře," řekl Booker o spolupráci s Durantem.

Už osmou výhru v řadě vybojovali New York Knicks, kteří zdolali Miami 122:120. Zápas rozhodl trojkou dvě vteřiny před koncem Julius Randle, který nastřílel 43 bodů. Celkem v zápase trefil osm trojek. Při rozhodující akci málem ztratil míč, ale ještě ho udržel ve hřišti, a přestože byl pod tlakem obránce, dokázal v pohybu trefit trojku. "Pokud bychom stokrát tuhle situaci zopakovali, tak věřím, že v 99 případech by to košem neskončilo. On to ale trefil a musíme porážku přijmout," konstatoval trenér Miami Erik Spoelstra.