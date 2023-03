Juniorské basketbalistky se na MS utkají s Egyptem, Kanadou a Čínou

Český výběr si na MS hráček do 19 let zajistil účast díky šestému místu na loňském evropském šampionátu osmnáctek. V Řecku se hrálo o pět postupových míst, přičemž Španělsko jako pořadatel MS s automatickým startem skončilo druhé po finálové porážce s Litvou.

Na světovém šampionátu se v základní skupině opět bude hrát o nasazení do osmifinále, ve kterém se utkají křížem týmy ze skupin A a B, respektive C a D. První soupeř českého celku v play off vzejde ze skupiny C, ve které budou hrát Japonsko, Brazílie, Litva a Itálie.