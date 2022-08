Když basketbalisté předváděli obleky, Krejčí šel s topmodelkou

Pokud by si čeští basketbalisté vedli od pátku na hřišti při zápasech pražské skupiny ME tak dobře, jako v úterý po poledni na přehlídkovém molu v Galerii Harfa, nemusí mít fanoušci o osud reprezentace žádnou starost. Jedenáct hráčů národního týmu bylo obsazeno do role modelů, kteří prezentovali oficiální oblečení domácího týmu pro šampionát.

Čeští basketbalisté v rolích modelů. Takhle jim to sluší před mistrovstvím EvropyVideo : Sport.cz

Článek Chyběl Tomáš Satoranský, jenž dělá se zraněným kotníkem maximum pro start na ME, ale podle manažera reprezentace Michaela Šoba je jeho účast stále ve hvězdách. Ze širšího kádru, z nějž kouč Ronen Ginzburg až ve čtvrtek určí finální dvanáctku, pak ještě scházeli David Jelínek a Viktor Pulpán. Ve zvláštní pozici, přímo po boku topmodelky Karolíny Kurkové, kráčel v oblečení firmy Blažek po červeném koberci uzdravený rozehrávač Vít Krejčí. „Obleky nejsou zrovna můj styl, ale tohle byla nová, zajímavá zkušenost. Šli jsme rovnou z tréninku v O2 areně, žádný čas na přípravu nebyl a jediný pokyn zněl, abychom si to užili," líčil benjamínek mužstva Krejčí, jenž celou akci vzal jako vhodné odreagování jen pár dnů před zahájením turnaje. Jdeme správným směrem, stará se o něj specialista z NBA. Tomáš Satoranský dělá vše pro start na MEVideo : Sport.cz Hráči se oblékli ještě v šatně a jen přešli do obchodního centra. Basketbal O2 arena je nachystána, ale Satoranský a další marodi svádějí boj s časem „Všichni jsme dostali od Karolíny Kurkové nějaké rady. Snažila se nám pomoc, když viděla nervozitu. Na nějaké otočky jsem si ale netroufal, zůstal jsem u obyčejného chození," vyprávěl křídelník Jaromír Bohačík. „Boči, odvedl jsi dobrou práci," chválil ho Krejčí. Netradiční roli manekýnů přijali basketbalisté vesměs jako osvěžení během přípravy. „Úsměv na povel nebyl problém, já se směju pořád. Musíme udržovat pozitivní naladění, ale po přehlídce jsme se všichni shodli, že jsme přece jen víc natěšeni na odpolední trénink," vyprávěl Bohačík. Kapitán národního týmu Vojtěch Hruban, jenž v pondělí oslavil 33. narozeniny, docela upřímně přiznával. „Módní přehlídka je hodně mimo naši komfortní zónu. Základní pokyn pro všechny zněl nezakopnout. Asi to nebylo úplně na profi úrovni, ale zvládli jsme to. Největším manekýnem v mužstvu je asi Tomáš Kyzlink. Bylo to akce hlavně pro fanoušky, nám u toho všem ale došlo, že je šampionát už opravdu blízko," vyprávěl. Basketbal Konečně dobrá zpráva. Krejčí s Bohačíkem už trénovali