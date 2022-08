O2 arena je nachystána, ale Satoranský a další marodi svádějí boj s časem

Největší hala v republice hostí počtvrté v historii velkou basketbalovou akcí. „V O2 areně už se hrálo finále mužské Euroligy, pak MS hráčů do 19 let a naposledy před pěti roky ME žen," dodal člen organizačního výboru Stanislav Křiváček. Kapacita hlediště pro letošní basketbalový šampionát je upravena na 12 500 míst, která šla do prodeje.