Konečně dobrá zpráva. Krejčí s Bohačíkem už trénovali

Rozehrávač Krejčí kvůli svalovým obtížím odehrál jen jediný přípravný zápas, před sedmnácti dny proti Bulharům. Pak nastaly zdravotní obtíže a měl nařízený klidový režim. „Měl jsem natržený úpon mezižeberního svalstva, pomáhala mi pravidelná rehabilitace. Každým dnem je to ale lepší, už o víkendu jsem trénoval individuálně," líčí.

Start na ME podle něj není ohrožený, na páteční českou premiéru proti Polsku bude připraven. „Asi nemůžu tvrdit, že je můj stav stoprocentní, ale cítím se dost dobře na to, abych mohl na šampionátu hrát a teď mám čtyři dny, abych dohnal kondičku a vyladil formu. Basket jsem určitě nezapomněl," tvrdí 22letý hráč Oklahomy.

O2 arena je připravena na ME basketbalistů. Bude v českém týmu Tomáš Satoranský?Video : Sport.cz

„Snažíme se změnit špatné mentální nastavení po čtyřech porážkách v přípravě za sebou. Jde především o energii vloženou do hry. Neschovávat se za Satyho, ale ze své pozice, kterou kdo má, dát týmu něco navíc. Kdykoliv se nějaký hráč zraní, tak musí někdo udělat krok dopředu a vzít na sebe část zodpovědnosti," prohlásil asistent kouče Jan Pospíšil.

Po nemoci, kvůli níž před týdnem nedohrál turnaj v Hamburku, je zpátky i křídelník Bohačík. „Čekal jsem svůj první trénink po delší pauze o dost horší. Vlastně jsem pocítil slabší nohy, takže to vidím optimisticky. Když se rozhlédnu kolem sebe, přijde mi až neuvěřitelné, že mě čeká doma před českými fanoušky tak velký turnaj," uvědomuje si, že ME basketbalistů se vrací do Prahy po 41 letech.