A český reprezentant, který v létě přestoupil z Oklahoma City, stihl ještě zaznamenat asistenci, když po nájezdu vyhodil míč na Tyrese Martina a ten svou střelu proměnil. "Vůbec jsme nebránili. Nebyla tam žádná energie. Dovolili jsme soupeři vše, co chtěl," zlobil se McMillan.

Velké drama se odehrávalo v Los Angeles, kde domácí Lakers vedli dvě minuty před koncem o sedm bodů a směřovali za první výhrou. Proti ale byl Damian Lillard, který nejprve trestnými hody snížil a po dvou koších spoluhráčů skóre otočil trojkou 12 vteřin před koncem. Šlo o jeho 41. bod v utkání a podruhé za sebou tak pokořil hranici čtyřiceti bodů. "Lillard je zpět v plné síle a liga by si měla dávat pozor," řekl kouč Portlandu Chauncey Billups.

To ale nebylo vše. Na druhé straně hned najel do koše LeBron James a smečí srovnal. Ale ani to nepomohlo, jelikož po timeoutu najel také Jerami Grant a košem přes Jamese tři vteřiny před koncem rozhodl o výhře Portlandu. James se ještě snažil o vyrovnávající střelu z otočky, ale tu neproměnil.