Oklahoma City - Phoenix 117:96 Krejčí patřil k tahounům Oklahomy při výhře nad lídrem

Krejčí měl potřetí za sebou nejvíce minut z týmu a poprvé i nejvíce vystřelených pokusů, a to patnáct. Minul sice všech pět trojek, ale pětkrát se prosadil za dva body po nájezdech včetně smeče po brejku. Jako rozehrávač hnal tým do rychlých protiútoků, po nichž sbíral i asistence. Obrana Phoenixu měla s jeho pohybem velké problémy. Stejně jako se Srbem Aleksejem Pokuševským, který si připsal první triple double za 17 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

"Měli jsme mnoho skvělých brejků po ziscích a doskocích. To nám dodávalo sebedůvěru. Dnes to byl z naší strany skvělý basketbal," pochvaloval si autor 17 bodů Aaron Wiggins. "Dnes to byl z naší strany basketbal vysoké kvality. Hráči ukázali, jací jsou to bojovníci a tvrdě dřeli po celých 48 minut," dodal kouč Thunder Mark Daigneault.