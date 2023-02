Atlanta - New York 101:122 Krejčí poprvé v tomto roce dal v NBA koš, ale Atlanta prohrála

K výhře Bostonu přispěl výraznou měrou Jayson Tatum, který nastřílel 38 bodů, doskočil devět míčů a přidal sedm asistencí. Celtics stále postrádají Jaylena Browna, po devíti vynechaných zápasech se ale do sestavy vrátil Marcus Smart. "Hodně nám chyběl, konkrétně to potěšení, které do hry přináší," pochvaloval si trenér Joe Mazzulla univerzální výkon Smarta, který zaznamenal 9 bodů, 7 doskoků a po 6 asistencích i získaných míčích.