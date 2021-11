LA Lakers - Sacramento 137:141 pp.Lakers podlehli Sacramentu po třech prodlouženích, Satoranský byl u výhry

Lakers vedli na začátku čtvrté čtvrtiny o 13 bodů a v tu chvíli to na nejdelší zápas sezony nevypadalo. Pouze šestnáct duelů v historii NBA trvalo déle. Kings totiž zabrali a De'Aaron Fox 21 sekund před koncem srovnal. LeBron James na druhé straně neproměnil trojku a šlo se do prodloužení.

New Orleans je stále předposlední v Západní konferenci, ale možná se začíná rozjíždět. Po vysoké výhře nad Washingtonem dokázali Pelicans zaskočit pátý nejlepší tým ligy Utah. V zápase přitom prohrávali už o 11 bodů a ještě půl minuty před koncem ztráceli čtyři. Pak ale Brandon Ingram trestnými hody snížil a dvě sekundy před koncem rozhodl trojkou přes obránce Devonte Graham.

"Bojovali jsme celý zápas a dokázali jsme se vyrovnat jejich fyzické hře. Zejména v poslední čtvrtině jsme skvěle bránili. Takový zápas jsme potřebovali," řekl pivot Jonas Valančiunas. "Prostě jsem chtěl zápas rozhodnout a nejít do prodloužení, kde by mohl Utah získat novou energii. Proto jsem to vystřelil za tři body," řekl Graham.