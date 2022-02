LA Lakers - New York 122:115 po prodl.LeBron James se vrátil triple doublem a Lakers vyhráli nad New Yorkem

Úvod ale nenaznačoval, že by Lakers měli slavit. Okamžitě nabrali ztrátu, která ve druhé čtvrtině narostla až na 21 bodů. Jenže do druhé půle nastoupili jiní Lakers. Rychle ztrátu smazali a do čtvrté čtvrtiny šli už ve vedení. Knicks však dokázali trojkou RJ Barretta osm vteřin před koncem srovnat a poslat zápas do prodloužení. V něm James zasmečoval a následně dvěma asistencemi pomohl k výhře.