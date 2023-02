První místo na Západě si upevnil Denver, který po dvou porážkách zabral a zvítězil 122:113 nad New Orleans Pelicans, pro které to byla už devátá porážka v řadě. Nuggets táhl Nikola Jokič s triple doublem za 26 bodů, 18 doskoků a 15 asistencí.

Lakers nutně potřebovali vyhrát a celou poslední čtvrtinu vedli, jenže v posledních 100 vteřinách neskórovali a dovolili New Yorku srovnat zásluhou skvěle hrajícího Jalena Brunsona, který nastřílel 37 bodů. V prodloužení ale už Lakers dominovali. Klíčová byla trojka Dennise Schrödera tři minuty před koncem za vyrovnaného stavu. Následně Lakers získali sedmibodové vedení a to už uhájili.

"Nedostal jsem se v kariéře až sem tím, že bych řešil své statistiky, kolik mám bodů a asistencí. Já se prostě snažím hrát basketbal nejlépe, jak to jen jde. A to znamená dávat body, přihrávat, doskakovat a bránit. A pak to do sebe zapadne," řekl James.