Legendární basketbalový kouč Krzyzewski se může loučit dalším triumfem

Legendární basketbalový kouč Mike Krzyzewski, který si na tuto sezonu naplánoval konec kariéry, se může loučit dalším úspěchem. Pětasedmdesátiletý trenér postoupil s týmem Duke potřinácté do Final Four amerického univerzitního šampionátu NCAA. Na začátku dubna bude v New Orleans usilovat o šestý titul.

Foto: Kelley L Cox, Reuters Legendární basketbalový kouč Mike KrzyzewskiFoto : Kelley L Cox, Reuters

Krzyzewski dovedl americké reprezentanty ke třem triumfům na olympijských hrách a dvěma titulům z mistrovství světa. Jinak spojil svou dráhu s Duke, který trénuje od roku 1980. Nezlákaly ho ani nabídky z NBA. O víkendu si jeho svěřenci zajistili postup do Final Four vítězstvím nad Arkansasem 78:69. Krzyzewski tím vylepšil svou rekordní bilanci v univerzitní lize na 1202 vítězných zápasů. Ziskem titulu ve své poslední sezoně může napodobit další legendu univerzitního basketbalu Johna Woodena, který se v roce 2010 rozloučil desátým triumfem. "Je to čest. Wooden, kdyby trénoval dál, by těch titulů měl nejspíš 24," uvedl Krzyzewski, který překonal Woodenův rekord v počtu účastí ve Final Four. Dokonce dvakrát byl Krzyzewski přezdívaný "Coach K" uveden do basketbalové Síně slávy. V roce 2001 za své trenérské úspěchy a o devět let později jako člen amerického Dream Teamu, s kterým vyhrál olympijské turnaje v letech 2008, 2012 a 2016. Na světových šampionátech triumfoval v letech 2010 a 2014.

