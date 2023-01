Milwaukee ve třetí čtvrtině prohrávalo 53:70 a zdálo se, že si New York jde pro pátou výhru v řadě. Jenže Bucks pomohl zkušený veterán Joe Ingles, který ve zbytku třetí čtvrtiny dal 8 bodů a přihrál na další dvě trojky spoluhráčům a Milwaukee do poslední čtvrtiny šlo už jen se ztrátou pěti bodů. Ingles si celkově 17 body připsal nejlepší výkon sezony.

Sedmi trojkami během necelých čtyř minut se Milwaukee ujalo vedení. Jalen Brunson sice na straně New Yorku dělal, co mohl a celkem 44 body držel šance Knicks, Bucks ale čtyřmi úspěšnými trestnými hody v posledních osmi vteřinách výhru uhájili.

"Jakmile jsme dali jednu trojku, tak se to zlomilo a pak přišla další a další a najednou tam bylo sebevědomí," řekl Janis Adetokunbo, který pomohl Milwaukee 22 body. "Bohužel jsme třetí čtvrtinu nezakončili dobře. Špatně jsme dostupovali hráče a trojky dostaly soupeře zpět do zápasu," mrzelo trenéra New Yorku Toma Thibodeaua.