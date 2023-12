Minnesota s Bostonem se po výhrách dál drží v čele NBA

Dallasu při absenci Kyrieho Irvinga nestačilo ani 39 bodů a 13 asistencí Luky Dončiče. Přitom Mavericks vstoupili do utkání skvěle a vedli 17:2. Jenže Timberwolves odpověděli desetibodovou šňůrou a rychle se do zápasu vrátili a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny rozhodli.

Boston opět předvedl kolektivní výkon. Každý hráč základní sestavy měl dvouciferný počet bodů, nejvíce vidět byl Jayson Tatum s 27 body a 11 doskoky. Za Cleveland dal 31 bodů Donovan Mitchell. Boston vyhrál všech dosavadních 12 zápasů v domácí hale. „Od začátku jsme zápas kontrolovali. Doma jsme opravdu těžko k poražení,“ řekl Jrue Holiday. „A to umíme zahrát mnohem lépe. Dnes tam od nás nebyla taková aktivita,“ doplnil další hráč Celtics Jaylen Brown.

Skvělý start do utkání předvedlo Chicago, které nad Miami vedlo už 33:8 a náskok hájilo až do vítězného konce (124:116). Pro Bulls to byl nejvyšší náskok v první čtvrtině od roku 1997. Coby White k výhře přispěl 26 body, Nikola Vučevič přidal 24 bodů a 12 doskoků, Ayo Dosunmu dal také 24 bodů a DeMar DeRozan 23. Vůbec poprvé od roku 1969 tak měli čtyři hráči Chicaga v jediném zápase na kontě přes 23 bodů.