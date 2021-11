Můžeme být hrdí, že jsme to s Litvou nevzdali, ocenil střelecký lídr Čechů Kyzlink

„V prvním poločase jsme soupeři na můj vkus dovolili až příliš lehkých košů. Ve druhé půli jsme přestoupili na zónovou obranu, která Litevcům dělala problém, čímž jsme se vrátili do zápasu. V závěru chyběla možná větší bdělost v útoku, protože jsme se dopustili příliš mnoha ztrát a na této úrovni vás to stojí vítězství," řekl český křídelník.

Můžeme být hrdí na to, že jsme zápas nevzdali a bojovali až do konce. Podkošoví hráči Litvy nám dělali velké problémy, museli jsme je zdvojovat, aby nebyli schopní míč dobře distribuovat.

Jen jsem hrál svou hru a musím poděkovat spoluhráčům, že mě do těchto pozic dostávali. Basketbal je týmový sport a můj výkon byl především způsobený tím, že jsem se dokázal dostat do dobrých pozic.

Bohužel jsme Šířovi nemohli darovat vítězství, což by pro něj bylo asi nejvíc. Vzhledem k aktuálním covidovým restrikcím žádná rozlučka nebude, možná to skončí u pivka na večeři. Zaslouží si respekt za to, jak dlouho se dokáže udržet na vrcholové úrovni. V podstatě jedenáct let v kuse každý rok reprezentoval naši zemi. Úžasná reprezentační kariéra.

Asi už ne. Vypadalo to, že Šířa je pevně rozhodnutý a nebude na tom nic měnit. Loučil se doma, před svými fanoušky, kteří byli skvělí. Byl to náš šestý hráč na hřišti. Je to škoda, jsem přesvědčený o tom, že kdyby nebyly covidové restrikce, tak ta hala se zaplní a bylo by to ještě bouřlivější.