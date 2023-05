Nabitý program hvězdičce nevadí. Nikdy nevynechám příležitost, když můžu hrát, říká Paurová

Mladá basketbalistka je po "maturitní sezoně" v zámoří nadšená. Vzpomínat na ni může jen v nejlepším. "Měly jsme super tým. Fungujeme hodně dohromady, takže spolu bydlíme, chodíme společně do školy, a to tvoří partu, která si rozumí. To se na hřišti hodně projeví, víme o sobě. Užila jsem si to," září Paurová po sezoně na střední škole DME Academy, se kterou vyhrála floridský turnaj středních škol SIAA. V průměru zaznamenala 11,5 bodu, 5,0 doskoků a 2,2 zisku míče na zápas. Sezonu pak zakončila s devíti zápasy s dvojciferným počtem bodů a dvěma double-double.