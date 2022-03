V neděli zazářil v dresu Brooklynu s 53 body Kevin Durant, o dva dny později ho Irving překonal. Basketbalista, který kvůli nesplnění povinnosti o očkování proti koronaviru ve státu New York nesmí hrát domácí zápasy, trefil na cestě za kariérním maximem 20 z 31 střel, osm z 12 trojek a 12 ze 13 šestek. Přidal šest doskoků, čtyři asistence a čtyři získané míče.

"Večer poté, co Karl Towns předvedl neuvěřitelný výkon, pak to samé předvede Kyrie. NBA je teď prostě úžasná," řekl Durant, jenž dal tentokrát 19 bodů. Irving přitakal. "Jsme na cestě zapsat se do dějin," řekl hrdina večera v Orlandu.