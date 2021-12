NBA plánuje po vzoru evropského fotbalu turnaj během sezony

Podle návrhu NBA by se měl turnaj hrát v prosinci a vyvrcholit před Vánoci. Skupinové fáze, jež by byla součástí základní části, by se účastnilo všech 30 týmů. Nejlepších osm mužstev by postoupilo do play off, v němž by se hrála na jeden vítězný zápas čtvrtfinále, semifinále a finále. V rámci úpravy kalendáře by se základní část zkrátila ze současných 82 zápasů na 78.