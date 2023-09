NBA zakázala klubům šetřit v jednom utkání více než jednoho hvězdného hráče

Regule, které ve středu odsouhlasila rada guvernérů, upravují pravidla o šetření hráčů, jež byla poprvé zavedena v roce 2017. Nové směrnice se zaměřují především na hvězdné hráče, tedy ty, kteří alespoň v jednom z minulých třech ročníků byli nominováni do Utkání hvězd nebo byli zvoleni do jednoho z All Star týmů po sezoně.