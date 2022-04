Nejužitečnějším hráčem basketbalové ligy je nymburský rozehrávač Harding

"Jsem fakt vděčný, že mě zvolili i zástupci ligových klubů, protože to znamená, že máte jejich respekt. Za tohle ocenění vděčím veškeré práci, kterou jsem do toho za všechny roky dal a také spoluhráčům i trenérovi Sašovi (Sekuličovi), který mě nechává hrát to, co umím," uvedl Harding.