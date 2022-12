"Takovýhle výkon jsme od něj potřebovali, když jsou někteří hráči mimo hru. Byla to paráda sledovat ho, jak mu to pálí," uvedl trenér New Orleans Willie Green, jehož svěřenci vedli až o 23 bodů. Kvůli opatřením proti covidu nemohli Pelicans nasadit svou hlavní hvězdu Ziona Williamsona. Nehráli ani Brandon Ingram a Larry Nance.