"My hrajeme play off basketbal už v podstatě dva a půl měsíce, abychom tady teď mohli být," řekl James. Lakers totiž museli absolvovat už předkolo. "Warriors jsou skvělí na domácí palubovce, ale my dnes byli hodně odolní. Dobře jsme vykročili," dodal nejlepší střelec historie NBA po prvním očekávaném souboji se Stephenem Curry.