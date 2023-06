Než se vrátí za oceán do školy, zažije Paurová basketem nabité léto

Ale i kdyby ji to nevyšlo, bude mít talentovaná hráčka hodně nabité léto, neboť ji čeká MS do 19 let i kontinentální šampionát dvacítek. „Basket mě baví tolik, že nevynechám žádnou příležitost, když můžu hrát. V reprezentaci dospělých jsem za pět týdnů posbírala tolik zkušeností, že je určitě zúročím. Bez ohledu na to, jestli mě nějak zasáhne poslední škrt v kádru národního týmu," líčí Paurová.