Nezapískáš si, slyšel šokovaný sudí. Vedení soutěže se mu omluvilo

"Stokes mi řekl, že hlavní trenéři a sportovní ředitelé nemají rádi vousy a stěžovali by si na to," řekl Barth listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Výzvu k oholení dostal opakovaně, ale odmítl se podřídit. "Nechápu, co to má znamenat. Jaký je rozdíl, jestli se holím, nebo ne? Je to diskriminace. I když bych si přál pískat Euroligu, nemohu na to přistoupit," uvedl třiačtyřicetiletý sudí.