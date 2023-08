Nymburk čeká v Evropském poháru Bahcesehir, Pardubice v kvalifikaci Zaragoza

V případě úspěchu by se Beksa zařadila do skupiny F k izraelskému týmu Ironi Ness Ziona, italskému Brindisi a horšímu ze souboje mezi BC Kalev/Cramo a Norrköpingem, které čeká kvalifikace Ligy mistrů.

Nymburk v předchozích sedmi ročnících startoval v Lize mistrů, kde až do letoška od jejího vzniku nechyběl. V nejvyšší domácí soutěži ale prohrál už v semifinále play off s Opavou, skončil třetí a přihlásil se do Evropského poháru FIBA. V kvalifikaci se o Ligu mistrů nechtěl ucházet ani vicemistrovský Děčín, který se rozhodl v evropských soutěžích nestartovat vůbec. V Champions League tak bude hrát jen Opava.