Nymburští basketbalisté poprvé zdolali Kolín a v play off budou nejvýše nasazení

Nymburk na Medvědy vyzrál až napočtvrté, předchozí tři zápasy s nimi nečekaně prohrál. Tentokrát favorit nepustil soupeře ani jednou do vedení, a byť během prvního poločasu téměř ztratil čtrnáctibodový náskok, ještě do hlavní přestávky šel znovu do trháku a až do konce měl zápas pod kontrolou.