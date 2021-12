Opavští basketbalisté si po výhře nad čtvrtým Brnem upevnili druhé místo v NBL

"Začali jsme výbornou obranou, se kterou měl soupeř problémy. Pod dojmem vysokého vedení v poločase jsme se trochu začali šetřit a Brno toho využilo ke snížení náskoku. Naštěstí jsme drama nepřipustili a poměrně lehce zvítězili," pochvaloval si opavský křídelní hráč Rostislav Dragoun. "Do utkání jsme vstoupili ještě pod dojmem zkaženého utkání doma proti Děčínu (porážka 95:96 po prodloužení). Nic se nám nedařilo a domácí si dávali body jak chtěli," konstatoval brněnský asistent Martin Vaněk.

V Pardubicích se hrál vyrovnanější duel, do dvojciferného náskoku se dostali jen domácí krátce ve třetí čtvrtině. V závěru se Středočeši přiblížili dvakrát na tříbodový rozdíl, ale Bekse se i díky 17 tříbodovým košům první odveta za dubnové vyřazení ve čtvrtfinále play off už povedla. Tomáš Vyoral k tomu přispěl 21 body a 7 asistencemi, v poraženém týmu zaznamenal Jiří Jelínek o bod víc a 9 doskoků.

"Kolín byl v tabulce před námi a každá výhra s takovým soupeřem se nám hodí. Pokud chceme v play off pomýšlet minimálně na semifinále, musíme takovéto týmy doma porážet," řekl Vyoral. "Zápas byl zajímavý, vyrovnaný, ale my jsme prakticky celou dobu něco dotahovali. O něco jsme se stále snažili, ale nikdy jsme se nedokázali dostat dopředu. Všechny statistiky jsou stejné nebo vyrovnané, až na jedinou, a to jsou trojky: domácí jich dali o osm více a ještě k tomu s úspěšností 47 procent," vypíchl klíčovou statistiku kolínský kouč Miroslav Sodoma.