Thomasová s Jonesovou se připojily k reprezentaci ve středu jen pár dnů poté, co v neděli podlehly se svým týmem Connecticut Sun 1:3 na zápasy ve finále WNBA Las Vegas. Právě hráčky Aces A'ja Wilsonová, Chelsea Grayová a Kelsey Plumová v americké sestavě ještě chyběly a po oslavách titulu by měly dorazit do Austrálie v pátek.