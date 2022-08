Oslabená sestava se dost trápila. Nesmíme se z toho zbláznit, říká Hruban

„Nával emocí je veliký. Musíme se omluvit fanouškům, kteří byli skvělí, ale my to nezvládli. Nechali jsme na hřišti hodně energie, jenže to nestačilo," litoval Hruban. „Je hodně hloupé, že jsme právě tento zápas prohráli. Aktuální situace s absencemi však mužstvo trochu podlamuje," připustil kouč Ronen Ginzburg.