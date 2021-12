Osmnáctiletý basketbalista Husták přestupuje z Brna do španělské Manresy

"Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Až do poslední chvíle jsem neměl jasno, ale říkal jsem si, že je to pro mě výzva, příležitost a další schůdek v mé kariéře posunout se dál," uvedl Husták v tiskové zprávě.

"Byla to pro mě obrovská zkušenost. Myslím si, že přestup do Brna bylo nejlepší rozhodnutí v mé dosavadní kariéře. Přijde mi, že jsem se za tu dobu tady posunul vpřed a měl jsem šanci okusit mužský a celkově profesionální basketbal. Je to pro mě neobyčejně cenná zkušenost," doplnil Husták.

"Zároveň má půl roku na to prosadit se v A týmu Manresy, který hraje v letošním roce Champions League a skvěle vstoupil do domácí ligy. V případě, že se Ondra prosadí do A týmu, přestoupí natrvalo. Pokud by se tak nestalo, je možnost následného návratu Ondry do Basketu Brno pro ročník 2022/2023," uvedl brněnský trenér Lubomír Růžička.