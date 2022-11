Otřesné podmínky, špatná hygiena a drsné prostředí. Grinerová je v trestanecké kolonii v Mordvinsku

Dvojnásobná olympijská vítězka Grinerová byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog poté, co policie v únoru na moskevském letišti našla v jejích zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Na konci října jí soud zamítl odvolání a minulý týden její právníci oznámili, že byla 4. listopadu převezena z vazební věznice do trestanecké kolonie na neznámé místo.