Pardubičtí basketbalisté v sedmém utkání vybojovali postup do semifinále

Po pěti letech se basketbalisté Pardubic probojovali v ligovém play off do semifinále. V rozhodujícím sedmém čtvrtfinálovém utkání porazili Ústí nad Labem 87:76. O postup do finále budou Východočeši usilovat v sérii s Děčínem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří obhájce titulu Nymburk a vicemistr Opava.

Foto: basketbrno.cz Basketbalisté Pardubic ve čtvrtfinálovém utkání s Brnem.

Od zavedení čtvrtfinále na čtyři vítězné zápasy v ročníku 2016/17 dospěla série do sedmého utkání teprve počtvrté a stejně jako v předchozích případech uspěl domácí tým. Stejně jako celá série byl dnešní duel opět vyrovnaný, do poslední čtvrtiny šli soupeři za stavu 61:61. Po čtyřech minutách závěrečné části bylo skóre stále vyrovnané, ale pak trefili domácí tři trojky za sebou a odskočili na 76:71. Ústí se zásluhou Hicksovy trojky přiblížilo ještě na rozdíl dvou bodů, koncovku už si pohlídali hráči Pardubic, kteří dali posledních devět bodů zápasu. Domácí tým táhli s 16 body Tomáš Vyoral a Mateo Čolak, kteří k tomu nasbírali 10 respektive devět doskoků. O bod méně dal Robert Rikič. Ústí nepomohlo 33 bodů Kristophera Martina. Hosté výrazně zaostávali na doskoku (32:46) a loňskou semifinálovou účast nezopakují. Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů - 7. zápas: Pardubice - Ústí nad Labem 87:76 (23:22, 44:39, 61:61) Nejvíce bodů: Vyoral a Čolak po 16, Rikič 15 - Martin 33, Pecka 13, Svejcar 11. Konečný stav série: 4:3.