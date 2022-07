Phoenix dorovnal nabídku Indiany a za cenu rekordní sumy udržel pivota Aytona

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň bude v Evropě pod tlakem, Slavia si protáhne přípravu. Sparta pozná pravdu

Fotbaloví fanoušci se dočkali, začínají evropské poháry a do hry půjdou tři české týmy. Nebude to trvat dlouho a sezona se rozjede naplno. Plzeň, Slavia i Sparta ale vědí, že hned na začátku nesmí udělat chybu. Pro mistrovskou Viktorii může být start alfou a omegou směrem k budoucnosti, Evropu stoprocentně potřebuje. To pro Slavii bude start spíš takovým dalším přípravným dvojzápasem. Nepříjemného soupeře má naopak Sparta, ale s novou energií by měla dvojzápas zvládnout.