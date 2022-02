Atlanta proti Phoenixu potvrdila dobrou formu a vyhrála osmý z posledních devíti zápasů. U jediné prohry během této série chyběl Young, který ve čtvrtek opět ukázal, proč byl vybrán do Utkání hvězd. Celý zápas táhl Atlantu a Hawks měli téměř neustále mírné vedení. Phoenix se na začátku druhé půle dostal na chvilku do vedení, ale to si domácí zase vzali rychle zpátky a postupně utekli až na rozdíl 14 bodů.