Po odchodu z Pardubic Štěrba posílil basketbalového vicemistra Děčín

Basketbalového vicemistra Děčín posílil Jan Štěrba. Osmadvacetiletý podkošový hráč, který nedávno předčasně skončil v Pardubicích, podepsal na serveru Čech smlouvu do konce sezony s následnou roční opcí. Nastoupit by měl už do sobotního derby proti Ústí nad Labem. Děčínský klub o tom informoval na svém webu.

Foto: Mike Stewart, ČTK/AP Ilustrační foto.

Článek „Honza už je zkušený ligový hráč, navíc český a v nejlepších letech, takových není nikdy dost,“ řekl trenér Tomáš Grepl. „Své útočné zbraně ukazoval především dvě poslední sezony v dresu USK. Já vidím ještě víc jeho přínos na obranné polovině, kde vždy ukazoval svou týmovost a cit pro míč. Věřím, že zapadne do týmu a že s ním budeme silnější,“ dodal kouč, jehož svěřenci jsou s bilancí šesti výher a sedmi porážek v ligové tabulce na osmém místě. Štěrba byl dlouho hráčem USK Praha. Od minulé sezony působil v Pardubicích, kde před týdnem spolu s dalšími třemi hráči skončil.

