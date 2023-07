Poděkování i v hebrejštině. Dokument kouče dojal k slzám

Ginzburg si pak s každým v sále potřásl rukou, sedl si a těžko hledal slova. „Když jsem viděl tenhle film, až teď jsem pochopil, co všechno jsme dokázali. Dojalo mě to až k slzám. Čím jsem starší, tím jsem emotivnější. A věřte, že se mi to vůbec nelíbí," pousmál se a prozradil, že se ho při pohledu na plátno zmocňovaly všechny možné dojmy.

Ve spojení s českým basketbalem už ale zůstane jen v roli konzultanta a poradce. „Nemá to ještě jasnou podobu. Chtěl bych se snažit pomáhat mladší generaci hráčů," uvedl a připustil, že jedna jeho životní etapa končí. „Přemýšlel jsem o tom dlouho, ale po deseti letech opravdu nastal čas se rozloučit," řekl loučící se kouč, jenž by měl pokračovat na klubové úrovní u ukrajinského celku Prometej.

Jméno Ginzburgova nástupce u národního týmu, kterým má být podle informací Sport.cz španělský trenér, se zveřejní v pátek. „Ptali se mě, koho bych doporučil, ale to rozhodnutí muselo udělat samo vedení federace. Už vím, kdo to bude. Vím, že jde o kvalitního kouče, který je navíc ze země, která je basketbalovou velmocí, takže správný výběr," naznačil.

Další kapitán reprezentace Vojtěch Hruban v dokumentu vyzdvihl vize i schopnosti odcházejícího kouče. „Umožnil nám, abychom věřili, že můžeme dosáhnout netušených výsledků. Nebyl tím typem, který by nás nakopal do zadku a ani to dělat nemusel. Měl lidský přístup. On byl tím, kdo dodával týmu nápady a energii a vůdčí roli přenechal nám hráčům, kteří jsme ho přirozeně respektovali. Dokázal nás vést a dostat z nás to nejlepší," řekl.