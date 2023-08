Přes citelné oslabení zkusí basketbalisté zůstat ve hře o Paříž

„Bálint nám onemocněl v neděli po turnaji v Brně, kde už mu nebylo dobře a Hanzlík nestihl vyléčit zranění z úvodní části přípravy v Portugalsku. Ani u jednoho to bohužel do hry nebylo," řekl trenér Diego Ocampo.

Další dvě absence jsou ještě složitější. „Bohačíka trápí achilovka ještě z předchozí sezony, takže nebyl schopen se do přípravy vůbec zapojit. Podobně jako Karnik, který má dlouhodobé komplikace s kolenem," přiblížil kouč, který už předem věděl, že pro začátek boje o OH nebude moct využít ani opory Satoranského, Balvína, Veselého i Audu.

„Nedá se nic dělat, hrajeme s tím, co máme. Kluci, kteří přišli nově, potřebují čas, ale měli by přinést energii do hry národního týmu, který prochází generační obměnou," říká Vojtěch Hruban, jenž v roce 2021 o účast na OH přišel kvůli zranění. „Někde vzadu v hlavě olympijskou touhu mám. Pokud si teď dáme šanci zůstat ve hře o Paříž, bude to hrozně fajn, cílit v tuto chvíli na olympiádu by ale bylo hodně odvážné," dodává.