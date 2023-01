Při návratu basketbalistů San Antonia do staré haly se čeká divácký rekord

Alamodome byl domácí arénou Spurs v letech 1993 až 2002 a tamním rekordem při utkání NBA bylo 39 554 diváků v červnu 1999 při druhém utkání finálové série proti New York Knicks. Současným domovem basketbalistů San Antonia je hala AT&T Center se základní kapacitou 18 418 diváků. Do bývalé arény se Spurs vrátí u příležitosti oslav 50 let vzniku.