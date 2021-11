Rozehrávač Šiřina pověsil národní dres na hřebík. Přemlouvali mě, ale já byl rozhodnutý, potvrdil

Reprezentační loučení Šiřina málem oplakal. Ceremoniál po utkání, při němž z obrazovky promluvil Jan Veselý, a trenér Petr Czudek mu přivezl na palubovku sud piva, mu hnal slzy do očí. „Náznak už tam byl, ale ustál jsem to. Nevěděl jsem, co mě čeká, bylo to příjemné. Je fajn, když vám tleskají spoluhráči, soupeř i fanoušci. Bylo to dojemné. Potěšilo mě to. I Honzův vzkaz. Věřil jsem, že tady bude, ale bohužel to nevyšlo. S ním bychom byli silnější," připomněl Šiřina absenci rodáka z Příbora na Novojičínsku, který stejně jako Šiřina vyletěl do dospělého basketbalu z Ostravy.