Rozhodne až pondělí. Česká naděje na postup je ale veliká, naplní ji výhra v Litvě nebo pomoc z Bosny

Pokud národní tým vyhraje v Klajpedě, může se radovat bez ohledu na výsledek večerního souboje Bulharů v Bosně. V případě porážky na litevské půdě by musel spoléhat na to, že Bosna doma neprohraje o tři až pět bodů. Jedině při takovém rozdílu by Češi v minitabulce tři celků se stejným bodovým ziskem klesli kvůli vzájemnému skóre na poslední místo.