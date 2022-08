Satoranský otevřel zrekonstruované streetbalové hřiště na Pražačce

"Pocházím odtud, bydlel jsem tady na Praze 3 mezi Florou a Želivského, takže jsem to sem měl blízko. Často jsem si sem chodil zatrénovat i během léta, když už jsem hrál v Evropě. Co si pamatuju, tak jsme tady skoro začínali jako první. Sešla se tu legendární komunita, tohle je legendární hřiště. Takže bylo dost logické, že volba padla na Pražačku," řekl Satoranský novinářům.

"Celý plán by nebylo možné uskutečnit bez zapojení řady lidí. Hodně se podíleli starosta a radnice Prahy 3, opřela se do toho i Česká basketbalová federace, jmenovitě pánové Bříza a Mazánek, a ruku k dílu přiložili partneři The Streets a Red Bull," uvedl Phillip Parun z agentury PPGSport/Octagon Basketball, která hráče zastupuje.

"Všechny strany vycházely vstříc. Byla to skvělá spolupráce mezi partnery, z těch šestnácti lidi, kteří na tom pracovali, patří velký dík (manažerovi projektu) Michaelu Markovi, že to dokázal celé zkoordinovat. Šli jsme cestou opravování a ne jen bourání. Byl tu respekt k tomu místu a prostředí," dodal Parun.

"Největší rozdíl z pohledu baskeťáka jsou to koše. Jsou pro takové hřiště unikátní se skleněnými deskami. To nevidíte nikde. Lidi tady zasmečujou a nemusí se bát, že něco spadne. To je ta svoboda pravého streetbalu. A stejně tak je to s povrchem. Dalo se na tom samozřejmě hrát všechno, ale základ povrchu na streetbale je strašně důležitý, protože nechcete, abyste někde sklouznul. Staráte se i o bezpečnost hráčů," doplnil Satoranský.