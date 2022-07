Satoranský se definitivně vrací z NBA do Barcelony

Satoranskému na konci června vypršela smlouva ve Washingtonu a stal se z něj volný hráč. Za španělský klub už nastupoval v letech 2014 až 2016, poté odešel do zámoří, kde vedle Wizards, v jejichž dresu do ligy vstoupil i se s ní nyní rozloučil, hrál také za Chicago, New Orleans a San Antonio.