Senzace. Basketbalisté Nymburka nestačili na Kolín, doma v lize prohráli po 243 zápasech

"Gratuluji Kolínu k vítězství. Odehráli zápas, jaký jsme jim dovolili. Tato prohra jde za mnou, protože jsem nedokázal přesvědčit hráče, že je třeba nastoupit s maximální koncentrací a nasazením. Kolín je tým, který když se chytne, tak se s ním hraje těžce, což se potvrdilo," uvedl v tiskové zprávě Sokolovský.

"Každá série jednou končí a je třeba začít novou. Jde hlavně o to, abychom se z toho poučili, protože máme před sebou další těžké zápasy," doplnil nymburský trenér.

Kolín táhl k druhému triumfu nad Nymburkem v historii rozehrávač Adam Číž, jenž zaznamenal 27 bodů a 10 asistencí. Double double měl také jeho spoluhráč Jakub Petráš za 15 bodů a 11 doskoků.

Domácím nepomohlo 15 bodů a 11 asistencí kanadského rozehrávače Marka Klassena. Nymburk prohrál s Kolínem po 37 zápasech a poprvé od semifinále play off v roce 2012. Doma v lize zaváhal naposledy v květnu 2010 s Pardubicemi (80:86).

Nemohu říct, že jsme v dnešní výhru dopředu věřili. Chtěli jsme hlavně odehrát dobrý zápas a nedostat o třicet, jak to tu často bývalo. V průběhu zápasu jsme tomu začínali věřit. Myslíme si na medaile, takže musíme umět hrát s každým. Sem jsme přijeli s čistou hlavou a s tím, že nemáme co ztratit. Pro mě osobně je to vůbec první výhra nad Nymburkem, takže jsem za to extrémně rád," uvedl Číž.

Utkání se hrálo dopoledne v rámci akce "Mistři školám" pro děti z prvního stupně základních škol z Nymburka a okolí. Český mistr sehrál podobný duel počtvrté, potřetí stanul proti Kolínu. Pro asistenta nymburského trenéra Pavla Budínského to bylo 700. ligové utkání.

Úřadující šampioni zahájili duel špatně. Kvůli slabší obraně prohrávali v poločase 42:55. V dresu Kolína zaznamenali hned čtyři hráči dvojciferný počet bodů. Nejproduktivnějším střelcem byl sedmnáctibodový Ondřej Šiška, následovali jej Číž (12) Petráš (11) a Filip Novotný (10).

"Nechtěl bych se na nic vymlouvat, že se hrálo dřív a že to bylo jiné než běžně. První poločas jsme hlavně nezvládli v obraně," prohlásil nymburský basketbalista Lukáš Palyza.

"Vůbec se nám nedařilo zastavovat jejich klíčové hráče. Pokud má od nás někdo pocit, že to půjde samo, tak to tedy ne. České týmy mají kvalitu a musíme být více koncentrovaní. Je to pro nás velké ponaučení, že nesmíme dělat rozdíly mezi českou ligou a Ligou mistrů. Ke každému utkání je třeba přistupovat stejně," doplnil Palyza.

Po přestávce se Nymburk zvedl. Další čtvrtinu vyhrál 23:10 a vyrovnal na 65:65. V závěrečné části se sice Kolín musel obejít bez vyfaulovaného Šišky, hosté ale v koncovce utekli po čtyřech trestných hodech Číže do vedení 84:77. Nymburk se ještě dostal na dostřel dvou bodů a v poslední vteřině mohl Luboš Kovář zápas zvrátit, jeho tříbodový pokus však do obroučky nezapadl.

"Při poslední akci jsme chtěli, aby Eric Lockett najel a skóroval, nebo vyhodil na volné střelce v rohu. Bohužel mu míč trochu utekl a nevyšlo to úplně podle představ. Nebylo to ale o té poslední střele. Prohráli jsme si to jinde," konstatoval Sokolovský

Nymburk prohrál v soutěži už potřetí, v říjnu zaváhal v Děčíně (82:84) a na hřišti nováčka z pražské Slavie (71:80). Více porážek měl na svém kontě naposledy v sezoně 2009/10, kdy neuspěl v základní části čtyřikrát.

"Jsme strašně šťastní, že jsme tu vyhráli. Vedla k tomu poctivá práce. Tahle výhra je pro mě i velká úleva, protože po prohře s Brnem hrozilo, že se nám čelo tabulky vzdálí a dostali bychom se pod tlak. Teď se nám na tabulku bude koukat mnohem lépe, jelikož máme polštář jednoho vítězství na ty hladové týmy pod námi, jako jsou Děčín nebo Pardubice. Myslím si, že celá soutěž bude ještě hodně zajímavá," dodal kolínský trenér Adam Konvalinka.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - dohrávka 5. kola: Nymburk - Kolín 85:87 (19:26, 42:55, 65:65) Nejvíce bodů: Klassen 15, Kříž 14, Simmons 13 - Číž 27, Šiška 17, Petráš 15.