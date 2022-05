Boston tradičně táhl Jayson Tatum s 30 body. Derrick White přidal 22 bodů, Jaylen Brown 20 bodů. "Máme tu sedmý zápas, hraje se o finále, takže jde opravdu o hodně. Víme, co je v sázce a co to pro všechny znamená. Všichni do toho dáme úplně všechno a porveme se o postup," řekl Tatum.