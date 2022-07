Česko - Belgie 65:42 Skvělý výsledek mladých basketbalistek, jsou ve čtvrtfinále mistrovství Evropy

České basketbalistky do 20 let vyhrály i čtvrtý zápas na mistrovství Evropy v Šoproni a jsou ve čtvrtfinále. Belgii dnes porazily snadno 65:42 a o postup do bojů o medaile se ve středu utkají s Polskem. Zápas začne v 15:45.

Článek Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové opět od začátku skvěle bránily. Belgičanky minuly sedmnáct z prvních 19 střeleckých pokusů a po dvou minutách druhé čtvrtiny měly na kontě pouhé čtyři body. Češky utekly až do vedení 21:4. Ve druhém poločase náskok českého týmu překročil i dvacetibodovou hranici. Belgičanky se pak střelecky chytily a 13 minut před koncem snížily na rozdíl deseti bodů, Češky však další šňůrou zlomily jejich odpor. Nejlepší střelkyní vítězek byla s 15 body Valentýna Kadlecová. Dominika Paurová si připsala double double za 11 bodů a 10 doskoků. ME basketbalistek do 20 let v Šoproni (Maďarsko) - osmifinále: ČR - Belgie 65:42 (16:4, 35:19, 54:34)

