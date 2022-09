Snajpr s přesnou rukou. Peterkovy trojky bouraly sebevědomí Nizozemců

Každou trefu zdálky přitom nečekaný hrdina utkání hodně emotivně prožíval. „Byly to údery do sebevědomí Nizozemců. Sám jsem byl překvapený, kolik jsem dostal od nich prostoru. Jak se ale zatahovali proti Veselkovi pod koš, nechávali mně volné střely," vysvětluje 27letý pivot.

Právě v pondělí bylo potvrzeno jeho stěhování v rámci německé bundesligy z Braunschweigu do Würzburgu. A někdejší chorvatský reprezentant Krešimir Lončar coby manažer nového Peterkova klubu dobře ví, koho získal: „Má neobvykle vysokou úspěšnost z dálky a skvěle dobře čte hru. Se svými schopnostmi a vysokým basketbalovým IQ bude pro nás důležitým mužem."

Peterku taková chvála těší. „Teď si asi říkají, jakého podepsali snajpra. Mně to ale tady padá do koše od prvního tréninku, tak se toho jen snažím využít. Asi si budu muset ve čtvrtek večer odmontovat obroučky a vzít si je sebou na příští angažmá," usmívá se český reprezentant, jemuž ale klubové povinnosti začnou až koncem září. Teď má v hlavě jen národní tým.

„Už jsme do toho museli vážně šlápnout. První vítězství je především velká psychická úleva," říká Peterka s vědomím, že se nerodilo snadno. „Chce to dát si větší pozor na hluchá místa, možná jsme si při jasném poločasovém vedení mysleli, že to půjde samo. Třetí čtvrtina byla dost divoká, ale podstatné bylo nepustit vedení z ruky. Proti Srbům jsme měli skvělou druhou půlku, s Nizozemci první, tak v úterý proti Finům snad dáme konečně obě," tvrdí.