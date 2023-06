Sochu nechci, na tu kálí ptáci! Peprná oslava titulu českého kouče je hitem

Dvacet let, tak dlouho čekali basketbalisté Opavy na mistrovský titul. Oslavy úspěchu pak tomu odpovídali a trenér Petr Czudek to pak pořádně rozbalil i před televizními kamerami. S radujícím se týmem před fanoušky metal kozelce a před kamerami ČT Sport nešetřil ani peprnými výrazy. „Sochu nechci, ne sochu serou ptáci a stejně by ji další generace zbouraly," chrlila ze sebe v mistrovské euforii basketbalová legenda.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Trenér Petr Czudek z Opavy se raduje z vítězství v nejvyšší soutěži basketbalistů.

