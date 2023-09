Tohle nebyl Dream Team. Už není rok 1992, vysvětloval porážku s Německem americký kouč

Po semifinálové porážce 111:113 s ambiciózním, ale i silným Německem na sebe poražení vrhali zoufalé a nechápavé pohledy. Američané nezvládli třetí čtvrtinu a závěrečný tlak přišel pozdě. Trenérský tým USA ve složení Steve Kerr (Golden State), Tyronn Lue (LA Clippers), Erik Spoelstra (Miami) byl mnohem výraznější než sestava, která s ním do Asie přiletěla. Fanoušci spekulují, zda šlo kvalitativně o americké ‚déčko‘ či ‚éčko‘. A to na Němce nestačilo.

„Basketbal se za posledních 30 let globalizoval. Tohle už není rok 1992 (na OH v Barceloně tehdy řádil Dream Team vedený Michaelem Jordanem - pozn.). Hráči na celém světě jsou lepší a lepší. Není snadné vyhrát mistrovství nebo olympijské hry,“ tvrdil Kerr. „Gratuluji Německu, bylo fantastické a zasloužilo si vyhrát. V pravý čas vždycky předvedli, co potřebovali. My jsme se nedokázali prosadit.“