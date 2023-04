"Náhodou jsem stoupl na nohu obránce, to mě rozhodilo, trochu jsem změnil směr pohybu a dostal jsem se do cesty Kyriemu," řekl Young. „Je smůla, že to bylo posouzeno jako náš faul, protože to mohlo být odpískáno na obě strany," reagoval kouč Dallasu Jason Kidd.

Radost zavládla v New Yorku, který si doma proti Washingtonu zajistil druhou účast v play off za poslední tři roky, když předtím vyšel sedm let v řadě naprázdno. "Dostat se do play off je velký úspěch a jsme za to moc rádi. Ale tím to pro nás nekončí. Věříme, že máme tým na to dosáhnout ještě něčeho většího," řekl trenér Knicks Tom Thibodeau.